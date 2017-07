Sin la tribuna principala dal festival è rut or in fieu. 22'000 visitaders èn vegnids evacuads. Blessads n'hai betg dà.

Incendi tar «Tomorrowland» a Barcelona 0:22 min, dals 30.7.2017

Tar il festival da musica «Tomorrowland» a Barcelona è rut or in fieu sonda saira. Ils radund 22'000 visitaders dal festival han sinaquai stuì bandunar il parc en il qual il festival ha gì lieu. Blessads n’haja betg dà. Quai han communitgà ils pumpiers. Els han pudì stizzar il fieu enturn mesanotg. Daco ch’il fieu è rut or, n’è anc betg cler.

«Tomorrowland» è in open air festival da tecno ch’i dat dapi stgars 12 onns en Belgia. Quest onn è «Tomorrowland» per l'emprima giada er stà en Spagna.

