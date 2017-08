Incendis da guaud furian en l'Europa dal Sid

Blers incendis en il Portugal, la Frantscha e la Grezia èn anc betg sut controlla.Per part èn umans responsabels per ils fieus.

Anc adina furieschan numerus incendis da guaud en plirs pajais da l'Europa dal Sid.

Blers pumpiers cumbattan cunter las flommas.

Tenor las autoritads dal Portugal, da la Grezia e la Frantscha èn per part umans responsabels per ils incendis.

Passa 4000 pumpiers èn en acziun en il Portugal. Sulettamain la sonda èn ruts or 268 novs incendis. Quai è tenor las autoritads in record. Il pajais ha dumandà l'Uniun europeica per agid.

A Kalamos en la Grezia ha in incendi destruì radund 20 chasas. Quai communitgeschan las autoritads. Kalamos sa chatta en il nord da la chapitala Athen. Bleras vias sajan vegnidas serradas.

Er sin l'insla Corsica cuntinueschian las lavurs da stizzar.

Las autoritads da tut ils trais pajais pertutgads fan responsabels almain per part umans per ils incendis da guaud. Per part hajan ils umans dà fieu cun intenziun, per part per negligientscha.

RR novitads 08:00