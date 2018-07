Detagls na vegnian però betg numnads per betg impedir las inquisiziuns. Registraziuns da satellits duain però mussar che plirs incendis èn ruts ora aifer curt temp per lung ina via en il vest d'Athen. Ils pumpiers n'han fin ussa però anc numnà naginas raschuns per la catastrofa.

83 morts e divers sparids

Il dumber da las unfrendas è entant creschì sin 83. Pliras 10 persunas èn anc adina sparidas. La situaziun èn ils territoris d'incendis è entant puspè sa calmada.

En Grezia vegnan adina puspè speculants da terren fatgs responsabels per incendis da guaud. Per quai na datti fin ussa però nagins indizis. Il mument na vegni numnadamain era strusch pli bajegià pervia da la greva crisa da finanzas.

