Niculin Crameri: «Ils Australians sa gidan fitg in cun l’auter!»

L'um da 62 onns ha gì cletg. En sia citad Yungaburra en il stadi Queensland, èn els mitschads bain dals fieus. Ma tuttina, u gist pervi da quai, sa gida el uss cun ils auters. Concret fa el quai cun regalar la svieuta da l’ustaria d’ina saira. Lura lavura er il persunal per nagut ed els han organisà ina band. Ma i na vegn betg sulet gidà a la glieud ubain era als animals.

«Backburning» – la prevenziun

«Backburning» è ina metoda co prevegnir a da quels fieus. Ina metoda ch’il pievel indigen, ils Aborigines, fascheva gia e ch'è pli tard vegnida surprendida dals pumpiers. Tenor Niculin Crameri na saja quai dentant betg pli dapertut usità da far «backburning» e quai saja in problem. Uschia possian ils fieus sa derasar nuncontrolladamain, manegia l'ustier.

Istorgettas per vegnir sin auters patratgs

Per vegnir sin auters patratgs raquinta Niculin Crameri als turists istorgettas ch’èn capitadas ad el. Per exempel co el ha stuì salvar ina serp da dus meters e mez ch'era sa pigliada en cabels ed urden, ord sia ustaria.

Impressiuns dals fieus en l’Australia ha la Sursilvana Rita Manetsch fatg:

