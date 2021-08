En la Grezia brischi vinavant. In nov incendi da guaud periclitescha entant il vitg Olympia sin la peninsla Peloponnes. La protecziun civila greca ha ordinà als abitants via SMS da bandunar il lieu. Gist dasperas sa chatta il lieu antic renomà Olympia nua ch'i vegn adina envidà il fieu olimpic avant ch'ils gieus cumenzan. Ins haja furmà ina lingia da defensiun enturn il lieu antic ed il vitg, ha ditg il guvernatur da la regiun a la televisiun statala.

En il nord da la chapitala Athen han ils pumpiers entant bunamain sut controlla il fieu perquai ch'il vent è tschessà. Percunter è Athen sut in viertgel da fim che na svapuriseschia betg perquai ch'i na sufla betg. Ier eran plirs vitgs vegnids evacuads. Pervi dal ferm fim vesev'ins oz en damaun mo intgins tschients meters ad Athen. Latiers fa in'odur murdenta fadia a la populaziun. Danovamain quintan ins cun temperaturas d'enfin 44 grads en la chapitala grecca. Las abitantas ed ils abitants duajan star a chasa e serrar las fanestras. Suffels gidassan, ma da l'autra vart inflammassan quels er puspè ils incendis. Enfin oz èn dapli che 80 chasas arsas – mortoris n'hai betg dà. Er sin las inslas Rhodos, Kos ed Euböa brischi. En l'entir pajais ston ils pumpiers cumbatter cunter enturn 40 fieus gronds.

Incendis sco dapi 10 onns betg pli en la Tirchia

En la Tirchia n'èn tenor l'uffizi forestal otg incendis anc adina betg sut controlla. Pertutgadas il pli fitg èn las regiuns Antalya e Muhla. Enfin oz èn mortas otg persunas. Ils incendis a la costa mediterrana tirca sajan ils pli gronds dapi diesch onns, ha ditg in inschigner forestal a l'universitad dad Istanbul envers l'agentura da novitads DPA. Dapi il cumenzament dals incendis datti adina puspè critica pervi da l'equipament dals pumpiers. En il fratemp èn en acziun 16 aviuns per stizzar il fieu. Quels derivan da l'exteriur.

Polizia taliana ha tschiffà dus umens che vulevan dar fieu al guaud

Sin l'insla Sicilia ha la polizia taliana arrestà dus umens che vulevan dar fieu al guaud. Tenor communicaziuns sajan in um dad 80 ed in da 25 onns gist londervi da metter in fieu en in areal che stat per part sut protecziun da la natira. Ils ultims dis saja gia reussì a la polizia d'arrestar in ulteriura persuna ch'ha mess fieu.

Il sid da l'Italia, las grondas inslas e parts da la costa da l'Adria èn pertutgadas ils davos dis d'incendis da guaud furius. Dapli che la mesadad dals incendis èn sin la Sicilia, Calabria e Puglia. Entaifer las ultimas 24 uras sin mardi uras han ils pumpiers annunzià per l'entira Italia 1'130 acziuns pervi da fieus da cultira e guaud. La situaziun sa megliereschia però plaunet in zic. Actualmain marschan anc 530 acziuns da pumpiers per cumbatter ils fieus.

