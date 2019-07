Malgrà las stentas dals pumpiers èn ils fieus da guaud en il Portugal sa derasads sur la fin d’emna. Il fieu è s’extendì sin passa 25 kilometers. Fin a qua èn otg persunas vegnidas blessadas. In civilist è vegnì blessà grevamain. El è vegnì sgulà via helicopter a Lissabon. Ultra da quai èn set pumpiers vegnids blessads tar lavurs da stizzar. Quai ha communitgà in pledader da la protecziun civila.

Evacuaziun sco mesira da precauziun

Durant la notg èn plirs vitgs vegnids evacuads. Sche la situaziun vegn anc pli precara, lura ston ils abitants da plirs vitgs bandunar lur chasas. En tut vala dapi sonda en sis regiuns en il center ed en il sid dal Portugal l'alarm il pli aut da fieus da guaud.

Las regiuns da muntogna en il center da Portugal cumbattan savens cunter incendis da guaud. Durant dus gronds brischaments la stad e l'atun 2017 èn morts là dapli che 100 persunas.

