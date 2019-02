Las duas naziuns d'atom èn il mument sin curs da confruntaziun. Suenter in'attatga supponida dal Pakistan sin in champ da terrorists, ha l'armada pakistana sajettà giu dus eroplans indics. En consequenza ha il Pakistan serrà il spazi d'aria.

Abitants e militarists dal Pakistan èn sa radunads enturn in dals aviuns sajettads giu da l'armada pakistana.

Pakistan ha serrà il spazi d'aria pervi dal conflict cun l'India. Ad interim restia quel er serrà, ha declerà l'autoritad per l'aviaziun civila. In pledader dal militar ha declerà che la tensiun cun l'India saja la raschun per quest pass. Tuttas societads aviaticas sajan vegnidas infurmadas.

En India sajan almain tschintg eroports vegnids serrads e tozzels da sgols sajan vegnids stritgads. Davart l'autoritad da l'aviatica n'hai dentant dà nagina communicaziun uffiziala.

Dus aviuns sajettads giu

Aviuns da cumbat pakistans avevan avant sajettà giu dus aviuns indics. Cun quai èn puspè vegnids svegliads quitads per ina nova escalaziun militara tranter ils dus pajais vischins. Dus pilots indics sajan vegnids arrestads. Il di avant aveva il militar indic sgulà attatgas sin miras en il Pakistan, quai per mazzar cumbattants islamistics, ha communitgà la regenza.

Regenza chinaisa spera sin dialog

La regenza chinaisa ha clamà si las duas naziuns da star calm e da sa retegnair. In pledader dal ministeri da l'exteriur a Peking ha ditg ch'el speria che l'India ed il Pakistan chattian ina via al dialog e vegnian uschia da mantegnair la pasch e la stabilitad en il sid da l'Asia.

Dispita da passa 70 onns per Caschmir

Dapi duas emnas èn las tensiuns tranter l'India ed il Pakistan creschidas fitg. La dispita pervi da la regiun dal Caschmir è dentant pli che 70 onns veglia – cura che la Gronda Britannia aveva bandunà sia colonia indica.

