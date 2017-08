Iniziativa da las Alps vul dapli controllas da camiuns

L’iniziativa da las Alps pretenda che dapli camiuns vegnian controllads en il traffic nord / sid.

Var 10’400 persunas han suttascrit in appel en quest senn. L’appel è vegnì inoltrà mardi a la Chanzlia federala per la cussegliera federala Doris Leuthard.

Arguments

In dals arguments da l’iniziativa da las Alps è che bunamain 1/3 dals camiuns ch’èn vegnids controllads l’onn passà en il chantun Uri, sajan crudads tras. Tranter auter pervi da defects tecnics, chargias memia grevas u per betg avair resguardà ils temps da lavur e da paus. E tuttina vegnia anc adina be var quatter pertschient dals transports da rauba sin via controllads, argumenteschan l’iniziativa da las Alps.

Indriz da vapur manipulads

Il favrer 2017 saja vegnì scuvrì che blers camiuns da l’exteriur sajan en viadi cun indriz da vapur manipulads. Dapi lura ha la polizia fermà dapli che 100 camiuns cun manipulads imports da AdBlue. Quest scandal haja mussà, cun tge metodas ch'ils transportaders guardian per lur avantatgs.

I vegn pretendì da realisar in grond center per traffic da camiuns pesants al sid dal Gottard. Els pretendan vinavant ch’ils resultats da controlla vegnan publitgads annualmain.

