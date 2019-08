Per Trump è Johnson il dretg um per il Brexit

A l'ur da l'inscunter dals G7 a Biarritz en la Frantscha hai dà in emprim inscunter tranter il president american, Donald Trump, ed il prim-minister britannic, Boris Johnson. Omadus han accentuà ch'els veglian tant pli spert suenter il Brexit ina cunvegna da commerzi tranter ils Stadis Unids e la gronda Britannia.

Ins vegnia a far in fitg grond contract ha ditg Trump. E Johnson saja dal reminent il dretg um per il Brexit. Johnson ha ditg ch'in contract saja ina gronda pussaivladad per la Gronda Britannia, las contractivas cun Washington vegnian però ad esser difficilas.

