Per la Svizra è l'inscunter tranter Joe Biden e Wladimir Putin in success diplomatic. Tge pon ins dentant spetgar dals dus presidents? Tge èn las spetgas da Washington envers Moscau, e tge quellas da Moscau envers Washington? Quai san ils correspundents Isabelle Jacobi e David Nauer.

I n'è betg in secret che las relaziuns tranter l'America e la Russia èn fraidas. Uschè fraidas sco dapi la guerra fraida betg pli. Era la relaziun persunala tranter ils dus presidents n'è betg la meglra. Uschia ha Joe Biden avant curt titulà il president Russ sco «killer».

Il sguard russ

Wladimir Putin di sez che las relaziuns sajan uschè malas sco dapi blers onns betg pli. Ed igl è propi uschia ch'en ils ultims onns èn s'accumulads ils conflicts, di il correspundent dad SRF a Moscau David Nauer.

Forsa pon ins franar il pegiurament da las relaziuns ch'i ha dà en ils ultims onns cun quest inscunter.

Da la Siria fin tar l'Ucraina, e la guerra da cyber. Tiers vegnan problems ideologics. La Russia è ina autocrazia, ed ils Stadis Unids sa vesan sco leader dal mund liber – e quai procura per conflicts ideologics.

Per la Russia è l'inscunter a Genevra impurtant, di Nauer. Ch'il president american, il pli pussant um dal mund, piglia temp per inscuntrar a Putin – è per ses image in bun signal. Wladimir Putin ha dentant schon in u l'auter tema ch'el vul plazzar. El vul ina stabilitad strategica – vul dir da chattar in equiliber pertutgond las bumbas atomaras. Dentant è David Nauer sceptic che las relaziuns sa megliurian suenter l'inscunter. Che la Russia vegn encunter a l'America na craja el betg. Dentant ch'ins po forsa chattar cumpromiss en divers puncts e retegnair la spirala negativa da las relaziuns tranter las duas pussanzas.

Il sguard american

Attatgas da cyber ed in sa maschadar en las elecziuns da l’America: I dettia divers puncts che han tissientà la relaziun tranter ils dus stadis ord vista da l'America – e quai a moda durabla, di la correspundenta dad SRF a Washington Isabelle Jacobi.

Era ils conflicts en la Crim ed en l'Ucraina rebumban e n'èn betg schliads. Gist l'avrigl aveva Joe Biden era sbandì diesch diplomats e diplomatas russas ord pajais, ed ha decidì anc autras sancziuns. En il medem mument ha la «regenza Biden» prolungà la cunvegna d'atom cun la Russia. Quai mussa che l'America è en divers champs tuttina pronta da collavurar.

Joe Biden vul far cler a Putin cleras lingias cotschnas, dentant era tutgar il puls nua ch'ins pudess collavurar.

Ins po dir che Joe Biden vul mussar a la Russia nua ch'ils cunfins èn, dentant era tschertgar secturs nua ch'ins po collavurar: Per exempel en la politica da clima. Dentant Biden vul segir evitar in «mesirar musculs» davant las cameras. L’America sut Joe Biden vul ina relaziun calculabla e stabila cun la Russia. Biden vul persequitar ina politica da zutger, paun e pertga – la dumonda è uss co Putin reagescha sin quai.

Dapli da l'inscunter tranter ils dus presidents datti era dad udir en il podcast Café federal: