Donald Trump insista vinavant ch’il nov budget cumpiglià ils meds finanzials per construir in mir al cunfin cun il Mexico. Per quest intent pretenda il president passa 5 milliardas dollars. Ils democrats ch'han da nov la maioritad en la chombra dals represchentants refuseschan quai dentant categoricamain. Tuttina ha il president ditg ch'il discurs cun il schef da fracziun dals democrats Chuck Schumer e la pledadra da la chombra dals represchentants, Nancy Pelosi, saja stà productiv. Omaduas parts veglian numnadamain reglar la dispita davart il budget.

Betg uschè positiv han valità Schumer e Pelosi il discurs. Trump haja smanatschà ch’il shutdown pudess anc cuntinuar mais u schizunt onns. Ils discurs duajan cuntinuar questa fin d’emna. La dispita blochescha gia dapi duas emnas parts da la regenza americana e cuntinuescha uss ina terz'emna.

RR novitads 06:00