Insolvenza tar Air Berlin - co vai vinavant?

La societad aviatica Air Berlin ha annunzià insolvenza. Mo tge capita uss cun tut ils sgols ch'èn gia vegnids cudeschads?

Tge capita cun mes bigliet gia cudeschà? Ils bigliets restan valaivels. Air Berlin ha annunzià da sgular vinavant. Dentant i po esser ch'ils aviuns restan insacura giun plaun perquai che l'administratur d'insolvenza decida quai, lura vegn quai grev da vegnir tar ils daners. Franco Muff, il mediatur da la branscha da viagiar Svizra, manegia dentant ch'ins possia spetgar fin l'october, november e guardar tge che capita. Sulet sch'ins haja in fitg impurtant termin saja bun da guardar gia avant per far la segira.

Con ditg sgola Air Berlin vinavant? Tenor il minister da traffic tudestg probabel anc fin la fin da november. Quai grazia ad atgnas reservas e cun l'agid dal credit che la regenza tudestga ha mess a disposiziun.

Pos jau anc cudeschar in sgol? Tenor Franco Muff pon ins far quai, dentant be a curta vesta. Entaifer las proximas trais, quatter emnas na duess quai tenor el esser nagin problem. Per pli tard fiss el dentant plitost sceptic.

