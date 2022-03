L’Australia ha da sbatter cun grevas inundaziuns. La situaziun en l’ost dal pajais ha tenor las autoritads cuntanschì dimensiuns catastrofalas. Entant sajan duas ulteriuras persunas mortas en l'aua gronda, uschia che las autoritads quintan en tut che diesch persunas sajan mortas.

Forzas da salvament lavuran cuntinuadamain

Las forzas da salvament lavuran intensivamain vinavant per salvar persunas en pitgira cun helicopters e bartgas – persunas che fugian da l'aua per exempel sin il tetg da lur chasas.

Cunzunt pertutgà è New South Wales

Pertutgà è cunzunt il stadi federativ New South Wales, nua che plirs millis persunas han stuì vegnir evacuads. Las autoritads han appellà a passa 300'000 persunas en il New South Wales d'esser preparadas per in'evacuaziun – en cas d'urgenza era a curta vista, ha ditg la ministra regiunala per salvament Steph Cooke. Tenor rapports da medias indigenas hajan las auas grondas laschà svanir entiras vischnancas.

Er ils proxims dis datti ferma plievgia

La situaziun resta tendida: Er ils proxims dis duai dar ulteriura plievgia. Tenor ils meteorologs ston era regiuns en il sid e la citad da Sydney sa preparar sin daratgada intensiva ed inundaziuns. La plievgia intensiva vegn chaschunada d'ina zona da pressiun bassa che sa mova dal nord en direcziun sid. I vegn quintà cun ulteriuras daratgadas e tempestas en il decurs da quest'emna.