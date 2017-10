Islamists vulan esser responsabels per attatga a Marseille

Oz, 8:17

SDA / Isabelle Jaeger

La milissa da terror stadi islamic IS reclamescha la responsabladad per l’attatga cun in cuntè la dumengia en Frantscha dal Sid. La polizia n’ha dentant betg cumprovà questas indicaziuns.