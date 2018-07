Finamira da questa lescha è da rinforzar il caracter gidieu dal pajais. Jerusalem vegn definì sco stadi naziunal dad Israel e Jerusalem è la chapitala dad Israel. Plinavant vegn l'ebraic definì sco lingua uffiziala e l'arabic perda uschia impurtanza. Per critichers da la lescha è quella rassistica.

62 dals 120 deputads en il parlament han vuschà per la lescha. 55 sajan stads encunter, rapportan medias israelianas. Il rest na sajan u betg stads preschents u ch'els sajan s'abstegnids. Il schef da regenza israelian, Benjamin Netanjahu ha discurrì d'in mument central en l'istorgia dal zionissem e dal stadi Israel. Deputads arabs hajan reagì cun protesta sin il sbozs da la lescha. Ils contrahents da la lescha han discurrì d'ina lescha rassistica e da la mort da la democrazia en l'Israel.

La lescha definescha l'Israel sco stadi naziunal dal pievel gidieu. L'arabic na duai betg pli esser lingua uffiziala, be pli l'ebraic. Il status da Jerusalem sco chapitala israeliana vegn er rinforzà. L'artitgel il pli dispitaivel avess oriundamain duì pussibilitar da bajegiar lieus da domicil be gidieus. La versiun nova cuntegna dentant be pli la formulaziun: «Il stadi vesa il svilup da vischnancas gidieuas sco valur naziunala e duai vegnir animà e promovì.»

Critica da l'Uniun Europeica

L'Israel aveva crititgà l'emna passada l'ambassadur da l'UE, Emanuele Giaufret. El aveva crititgà las tendenzas rassisiticas da la lescha. Ella saja sur tut discriminanta per la part arabica da l'Israel. Radund 20% dals Israelis èn arabs, radund 75% èn gidieus.

En l'Israel avevi era dà protestas cunter la lescha. Il procuratur public general aveva avertì il pajais da las consequenzas internaziunalas sche la lescha vegnia approvada. Er il president Reuven Rivlin aveva avertì da la discriminaziun.

Il stadi Israel sa definescha sco "gidieu e democratic". I dat dentant adina puspè discussiuns e dispitas sch'i saja insumma pussaivel d'avair omaduas expressiuns ina dasper l'autra, cun la medema valita.

