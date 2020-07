Suenter che las cifras da novs infecziuns è creschidas para in nov lockdown inevitabel. Quai di il minister da sanadad dal pajais, Juli Edelstein. El speria che las davosas mesiras sco per exempel la limitaziun da participants tar occurrenzas, mainian a cifras d'infecziun pli bassas.

Nus stuain spetgar giu trais fin quatter dis, per guardar, dentant quai fiss ina miracla.

A l'Israel eri gartegià a l'entschatta da la pandemia da tegnair bass las cifras d'infecziun, quai grazia ad in svelt lockdown. Suenter che quel è vegnì schluccà èn las cifras dentant idas ad aut ed han cuntanschì glindesdi in record da passa 1718. Per cumparegliar: en Svizra ed il Principadi dal Liechtenstein ha l'Uffizi federal per sanadad BAG annunzià per mardi 70 novs cas e l'Israel n'ha betg bler dapli abitants che la Svizra.

