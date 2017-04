«Jau hai pensà ch'i saja pli simpel»

Il bilantsch dal president american Donald Trump suenter ses emprims 100 dis en uffizi. Trump, che ha gia avant sia carriera politica strusch gì ina vita privata è surstà quant pauc temp ch'el ha per sia vita privata. El stoppia anc adina s'endisar vi da la protecziun da tuttas uras.

Dasper tut las chaussas ch'èn sa midadas en la vita da Trump èn intginas chaussas dentant era restadas tuttina. El è anc adina in um en acziun che telefonescha l'entir di cun partenaris (ussa politics) e che s'entaupa cun cussegliaders (er cheu ussa politics). Dentant giaja el era bler a s'entuppar cun umens da fatschenta e collegas da pli baud, per survegnir cussegl da quels e per pudair survegnir forza. Ses cabinet haja emprendì d'ir enturn cun quai.

La relaziun da Trump cun las medias è in pau tendida. Gia durant il cumbat electoral è el vegnì en ils chavels cun quellas. Perquai ch'el sa senta tractà malgist ha el ditg giu a la tschaina annuala dals correspundents da la Chasa alva questa sonda.

Cun 100 dis en uffizi cumpletescha trump er ses cabinet

Venderdì è il cabinet da Trump vegnì cumplettà cun Alexander Acosta. El daventa minister da lavur. Cun Acosta è er l'emprima persuna cun ragischs latinoamericanas vegnì en il cabinet da Trump. Venderdi ha er il senat approvà l'elecziun d'Acosta.

Avant ha Trump dentant adina puspè gì fadias da dumagnar las persunas ch'el vul. Andy Puzder, per exempel fiss stà il candidat che Trump aveva tschernì sco emprim per il post dal minister da lavur. Quel è dentant sa retratg. Ma er Bob Howard n'ha betg vulì surpigliar il post sco cussegliader da segirezza. Il milliardari Vincent Viola fiss stà previs sco minister da l'armada. Philip Biden avess duì daventar minister da minister da la marina. Il pli bler discussiun ha chaschunà Michael Flynn. El è stà be paucs dis minister da segirezza dals Stadis Unids. Ma ses contacts dubius cun la Russia han procurà ch'el è sa retratg.

Cabinet da Trump Mike Pence

Vicepresident dals Stadis Undis, dapi ils 20 da schaner 2017

Ministers

Rex Tillerson

Minister da l'exteriur, dapi ils 1 da favrer 2017

Steven Mnuchin

Minister da las finanzas, dapi ils 13 da favrer 2017

James N. Mattis

Minister da defensiun, dapi ils 20 da schaner 2017

Jeff Sessions

Minister da la giustia, dapi ils 9 da favrer 2017

Ryan Zinke

Minister da l'intern, dapi ils 1 da mars 2017

Sonny Perdue

Minister da l'agricultura, dapi ils 25 d'avrigl 2017

Wilbur Ross

Minister da commerzi, dapi ils 28 da favrer 2017

Alexander Acosta

Minister da la lavur, dapi ils 28 d'avrigl 2017

Tom Price

Minister da sanadad, dapi ils 10 da favrer 2017

Ben Carson

Minister da construcziun d'abitaziun e svilup urban, dapi ils 2 da mars 2017

Elaine Chao

Ministra da traffic, dapi ils 31 da schaner 2017

Rick Perry

Minister d'energia, dapi ils 2 da mars 2017

Betsy DeVos

Ministra per la formaziun, dapi ils 7 da favrer 2017

David Shulkin

Minister per ils veterans da guerra, dapi ils 14 da favrer 2017

John F. Kelly

Minister per la segirezza interna, dapi ils 20 da schaner 2017

Ulteriuras posiziuns en il cabinet



Reince Priebus

Schef dal stab, dapi ils 20 da schaner 2017

Nikki Haley

Ambassadura da l'ONU, dapi ils 24 da schaner 2017

Scott Pruitt

Manader da la protecziun per l'ambient (Environmental Protection Agency, EPA), dapi ils 17 da favrer 2017

Mick Mulvaney

Directur da l'uffizi per management e budget, dapi ils 16 da favrer 2017

Robert Lighthizer

Incumbensà da commerzi

Daniel Ray Coats

Directur da la protecziun naziunala (National Intelligence), dapi ils 16 da mars 2017

Michael Richard Pompeo

Directur da la protecziun interna (Central Intelligence Agency, CIA), dapi ils 23 da schaner 2017

Linda McMahon

Mandadra da l'uffizi per la classa mesauna, dapi ils 14 da favrer 2017



