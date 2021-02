Per l'emprima giada dapi onns tschertga l'Agenzia spaziala europeica ESA, novs astronauts ed astronautas. En emprima lingia envida la ESA a dunnas giuvnas da s'annunziar per ina da quellas plazzas e cun in program spezial vul l'agentura da nov er promover persunas cun impediments corporals.

Sco l'expert per astronautica oriund da Sent, Men Jon Schmidt, ha ditg envers RTR eran las premissas per la professiun d'astronaut avant onns regladas a moda fitg detagliada. Ils candidats stuevan esser u chemicher u fisicher e sche pussaivel er anc pilot ed avair enconuschientschas da medischina. Ultra da quai stuevan els esser fisicamain fits ed avair ina buna cundiziun.

Interessant vi da la nova purschida actuala da la ESA saja, che las pretensiuns che candidats e candidatas stoppian ademplir, na saja questa giada betg gia definì ordavant en detagl, di Men Jon Schmidt. E spezial è er che la ESA dumonda surtut a dunnas da s'annunziar. Pli baud hajan ins adina pensà, che tegnair or las sveltezzas ed il squitsch sco er esser mais u emnas en in spazi senza gravitaziun saja memia sever per dunnas. Entant hajan ins dentant badà che dunnas sajan bunas da sa dar giu cun pliras incumbensas il medem temp e quai saja in avantatg, declera Men Jon Schmidt cun in surrir.

Sco l'Agenzia spaziala europeica ha communitgà pon candidats e candidatas inoltrar lur annunzias a partir dals 31 da mars fin ils 28 da matg direct sur la pagina d'internet da l'agenzia. I suonda lura ina evaluaziun en sis pass che duai esser terminada l'october dal 2022.