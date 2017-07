Jordania: Dus morts tar sajettim en ambassada israeliana

En la chapitala da la Jordania Amman èn vegnidas mazzadas duas persunas sin il territori da l'ambassada israeliana. La polizia ha communitgà ch'i haja dà sajettadas en in bajetg.

Tar in sajettim sin il territori da l'ambassada israeliana en Jordania èn mortas duas persunas. Ina guardia da l'Israel è vegnida attatgada d'in um da la Jordania. Quai ha communitgà il ministeri da l'exteriur da l'Israel. La guardia haja sajettà sin l'attatgader e per sbagl anc tutgà ina segunda persuna ch'è morta pli tard en l'ospital.

Suenter ina lunga pausa da communicaziun ha il ministeri da l'exteriur a Jerusalem ussa l'emprima giada communitgà detagls tar l'incap. Tenor indicaziuns uffizialas saja l'incap capità la dumengia saira en l'abitaziun da la guardia israeliana che sa chatta en ina chasa dasper l'ambassada.

L'attatgader jordan haja vulì montar mobiglias en l'abitaziun da l'israelian. Cun in tirastruvas haja quel lura empruvà da stilettar l'israelian en il dies, uschia il pledader dal ministeri da l'exteriur israelian. Sinaquai haja lura la guardia sajettà giu il jordan. Per sbagl haja lura l'israelian era anc tutg il possessur da l'abitaziun ch'è era stà preschent. Quel è lura mort pli tard en l'ospital. La guardia saja blessada levamain.

Connex cun la crisa dal Munt dal Tempel a Jerusalem ?

Las autoritads jordanas avevan sco emprim communitgà ch'i haja dà in sajettim sin l'areal da l'ambassada israeliana. Plinavant avevan els discurrì da dus jordans morts. L'entschatta n'è betg stà cler sch'il cas haja in connex cun la crisa enturn il Munt dal Tempel a Jerusalem.

La crisa enturn il Munt dal Tempel a Jerusalem ha ils ultims dis laschà escalar la crisa tranter Israelians e Palestinais. Tar tumults il venderdi passà èn quatter palestinais morts e radund 400 persunas èn vegnidas blessadas. Tar in'attatga en in abitadi israelian en la Cisjordania èn pli tard vegnids mazzads trais persunas d'ina famiglia.

Sco catalisatur per il malruaus vala l'installaziun da detecturs da metal per entrar en il Munt dal Tempel. Quel è tuttina sontgs per muslims e gidieus. L'Israel aveva montà quels suenter in'attatga da trais muslims nua che dus policists israelians èn morts ils 14 da fanadur.

Il venderdis avevan millis persunas demonstrà en Jordania pervi da la dispita da l'access al Munt dal Tempel. La Jordania funcziuna sco «guardia» per las chaussas sontgas muslimas a Jerusalem. L'Israel e la Jordania han suttascrit il 1994 in contract da pasch.

