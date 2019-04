Suenter ch'il fundatur da Wikileaks è stà set onns en asil en l'ambassada da l'Ecuador a Londra, è el vegnì arrestà da la polizia. La giustia dals Stadis Unids ha inoltrà ina dumonda d'extirpaziun per l'activist, conferma la polizia britannica.

Il privel ch'el avess pudì vegnir extirpà en ils Stadis Undis è stà precis la raschun per Julian Assange da fugir en l'ambassada da l'Ecuador. Ed er ch'el ha tegnì or uschè ditg. Il president da l'Ecuador, Lenin Moreno ha ditg che la regenza haja empermess da betg surdar Assange ad in pajais nua ch'el stuess temair da vegnir torturà u da vegnir sentenzià a la mort.

Retratg asil diplomatic

Avant l'arrestaziun da gievgia ha la regenza d'Ecuador retratg ad Assange l'asil diplomatic cun l'argumentaziun ch'el haja cuntrafatg a las cundiziuns per ina tala. La polizia britannica ha declerà che l'ambassada haja envidà els. Assange duai uss vegnir preschentà uschè svelt sco pussibel ad in derschader.

