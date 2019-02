En il mund da la moda vala Karl Lagerfeld, ch'è naschì ils 10 da settember, dapi la mort da Yves Saint Laurent sco sulet regent. Dapi l'onn 1983 ha Karl Lagerfeld lavurà per Chanel. Anc pli ditg ha el creà moda da dunnas per Fendi, ina chasa da moda taliana. Plinavant datti er creaziuns da moda sut ses agen num. En sia carriera ha Karl Lagerfeld creà outfits per Madonna u Kylie Minogue.

Tut en tut ha l'um cun ils egliers da sulegl nairs ed la tarschola da chavels alvs influenzà la moda durant passa in mez tschientaner. Dapi ils onns 1950 ha el cumenzà a purtar al success grondas chadainas d'haute couture, sco Balmain, Patou, Chloé u Fendi.

Gia in temp betg pli fit

Ses stan da sanadad ha gia dapi in temp fatg quitads a ses fans. Il schaner è Lagerfeld per l'emprima giada betg sa preschentà la fin d'ina da sias paradas da moda.

