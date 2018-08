En la vegliadetgna dad 80 onns è Kofi Annan mort, scriva la fundaziun Kofi Annan. El saja mort suenter curta malsogna en in ospital a Berna, conferman collavuraturs da la fundaziun.

L'anteriur secretari general da las Naziuns Unidas (ONU) e purtader dal premi da Nobel per la pasch, saja mort suenter curta malsogna. Quai scriva la fundaziun Kofi Annan sin la pagina d'internet. Sco quai che dus collavuraturs stretgs dad Annan conferman a l'agentura da novitads Reuters, saja el mort sonda bunura en in ospital a Berna.

Kofi Annan - oriund dal Ghana - ha manà las Naziuns Unidas dal 1997 fin il 2006. Il 2001 aveva el survegnì il premi Nobel per la pasch. Suenter ses temp tar l'ONU ha el creà sia fundaziun (2007) nunguvernamentala. Tenor atgnas indicaziuns cun la finamira da meglierar la lavur da regenzas sin l'entir mund, enfirmir las capacitads da persunas e stadis ed en general per in mund pli gist e paschaivel.

Kofi Annan en 10 datas Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen 8-4-1938 : Naschientscha a Kumasi (Ghana) en ina famiglia aristocratica. 1962 : Suenter il studi d'economia a Genevra entra el en l'organisaziun mundiala per sanadad (WHO). 1972 : Survegn in master dal renomà Massachusetts Institute of technology (MIT). 1993-96 : Suppleant dal secretari general da l'ONU per las operaziuns da pasch (durant il genocid en la Ruanda e la guerra en Bosnia). 1-1-1997 : Secretari general da l'ONU. 12-10-2001 : Laureà cun il premi da Nobel per la pasch. 2005 : Pers reputaziun tras il scandal da corrupziun en connex cun il program «Ieli cunter victualias». 2007 : Commember da la gruppa da persunalitads internaziunala «Elders», iniziada da Nelson Mandela. Creescha sia atgna «Fundaziun Kofi Annan». favrer 2012 : ONU e Liga araba elegian Annan sco mediatur en la guerra en Siria. Là ceda el suenter 5 mais. 18-08-2018 : Kofi Annan mora en in ospital a Berna suenter curta malsogna.

