L'actur Sam Shepard è mort

L'actur, scrivent e reschissur Sam Shepard è mort en la vegliadetgna da 73 onns en ses dachasa a Kentucky.

Il dramaticher ed actur american Sam Shepard è mort. Sco sia famiglia ha communitgà, saja Shepard mort la dumengia cun 73 onns en sia chasa a Kentucky. Il 1979 aveva el gudagnà il premi da Pulitzer per il toc «Buried Child». Sam Shepard ha era giugà en numerus films. Per sia rolla sco pilot en il film heroic «The Right Stuff» era el stà nominà per in Oscar.

