L'alpinist Ueli Steck è mort

El saja mort dumengia la bunura (temp al lieu) tar il Mount Everest. Quai conferma Mingma Sherpa da l'organisaziun «The Seven Summit Trecks» a l'agentura da novitads SDA. La firma aveva organisà l'expediziun da Steck. La gasetta «The Himalayan Times» era sa referì sin alpinists al camp da basa.

L'entschatta avrigl è Ueli Steck sa mess sin viadi a Nepal per pudair far in nov record. L'um da 40 onns aveva planisà da raiver sin dus dals pli gronds culms dal mund entaifer 48 uras e quai senza oxigen supplementar.

Uss ha questa emprova per in nov record custà sia vita. Tenor la gasetta «The Himalayan Times» che sa referescha sin alpinists al Everest, saja el glischnà or e crudà d'ina spunda giu. Er l'organisaziun che ha organisà l'expediziun da Steck ha confermà a l'agentura da novitads svizra ch'el saja mort.Tenor Mingma Sherpa da «The Seven Summit Trecks» saja Steck stà sin viadi sulet, tranter Camp I e Camp II al pe dal Mount Everest. Là saja el crudà 1'000 meters.

Avant intgins dis era Steck anc sa legrà dad esser al Mount Everest e ch'el saja persvadì ch'ina acclimatisaziun activa saja meglra per arrivar sin il culm pli svelt.

RR novitads 11:00