L'anteriur president iracais, Dschalal Talabani è mort

L’anteriur president da l’Irac, Dschalal Talabani, è mort, Quai ha communitgà la televisiun statala iracaisa.

Dal 2005 al 2014 è el stà il president da l’Irac. El valeva sco intermediatur tranter ils Schiits, Sunnits ed ils Curds en l’Irac. Plinavant è Talabani stà l’emprim president da l’Irac, che n’è betg stà arab. Il december dal 2012 ha Talabani gì in culp. Dapi lura è el adina puspè vegnì tgirà en ospitals a Berlin. Dschalal Talabani aveva 83 onns.

Inimi da Saddam Hussein

Talabani è stà in promotur da l'indpendenza curda ed in inimi dal dictatur Saddam Hussein. Il giurist studegià saja stà ina persuna ventiraivla, carismatica e plain humor, dentant era in bun tacticher.

Il 1975 ha el fundà si'atgna partida, la PUK. Quai suenter ina dispita cun sia partida veglia, la DPK il 1964. En ils onns 90 èn las duas partidas chaschunà dispitas sanguinusas en il nord da l'Irak. Pir il 2002 èn las duas partidas reconciliadas ed han lura fundà ina coaliziun. Suenter che Saddam Hussein è vegnì terrà il 2003 dals Stadis Unids, è Talabani daventà l'emprim president da l'Irak curd.

Sa mess en per reconciliaziun

Tar l'emprima elecziun uffiziala dal president il 2006 è el lura vegnì confermà en ses uffizi. Il 2010 è el vegnì elegì per in'ulteriura perioda d'uffizi. El saja adina sa mess en per la reconciliaziun dals Schiits, Sunnits ed ils Curds.

Il 2012 ha el lura gì in culp. Suenter 18 mais ch'el era vegnì tractà en Germania è el turnà en ses pajais. Ma ses pajais aveva suffrì d'ina offensiva massiva da la milissa terroristica sunnita, Stadi Islamic. Quella aveva conquistà ina gronda part dal nord e dal center dal pajais.

Pervi da ses problems da sanadad è el lura sa retratg il 2014. Ses succesur è daventà il curd, Fuad Masum.

RR novitads 18:00