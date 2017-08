L'ierta da Lady Di

Ella era la regina dals cors, la princessa dal pievel: Lady Di u Lady Diana è morta avant 20 onns tras in accident d’auto en in tunnel a Paris. La novitad da sia mort ha schoccà a blers e midà la monarchia britannica.

Ils 31 d'avust 1997 è la naziun britannica crudada en malencurada. La glieud ha purtà flurs avant ils palazis ed ha vivì ora la tristezza publicamain. Mo da la famiglia roiala èsi vegnì pauc. Lezza era en il chastè da Balmoral en la Scozia. Là è ella restada ditg – quai per proteger ils dus uffants William (15) e Harry (12), ch'avevan pers lur mamma Diana.

«Madam, don’t you care?»

Il pievel ha gì il sentiment, che la famiglia roiala na tractia betg la princessa Diana, sco quai ch’i fiss degn per ina princessa. La glieud pretendeva da metter ina bandiera da la Gronda Britannia sin il Buckingham Palace e laschar sgulatschiar ella a mesa asta e che la Queen sa drizzia al pievel cun pleds consolants. La tristezza è sa midada en gritta. La monarchia vegniva messa en dumonda.

La Queen capitulescha

Tard, ma tuttina ha la Queen Elisabeth II sentì il vent criv ed ha cumandà da metter ina bandiera da la Gronda Bretagna sin il Buckingham Palace e da metter ella a mesa asta.

Ultra da quai è ella sa drizzada sis dis suenter la mort da Lady Diana a'l pievel, cun in tribut commuventant per la regina dals cors. Ella admiria e respectia Diana, si'energia, ses engaschi per auters e sur tut sia charezza per ses figls William e Harry. Ed ins possia emprender da sia vita e da las reacziuns commuventantas sin sia mort.

La monarchia britannica vegn modernisada

Ils monarcs dad oz èn pli datiers dal pievel, pli emoziunals e pli averts. Els han uss era profis da communicaziun che cusseglian els. Maridaglias arranschadas sco quella dal prinzi Charles e Lady Diana na datti naginas pli.

La Queen vegn ozendi puspè charezzada da ses pievel. Ella haja tuttina reagì endretg da mirar l’emprim dals biadis e suenter reagir a moda e maniera digna sin la mort da Lady Diana. Lezza è vegnida sepulida cun ina sepultura giganta che ha dà la chaschun a milliuns da persunas da dar adia a la regina dals cors.

