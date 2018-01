Exteriur - L'inegualitad sociala vegn adina pli gronda

L'organisaziun Oxfam appellescha als participants dal WEF da s'engaschar per dapli egualitad sin il mund. Quai cun eliminar pussaivladads da na betg pajar taglia per concerns e singuls, cun metter tras pajas gistas per umens e dunnas sco er cun investir en la scolaziun e la sanadad per tuts.