tradiziunalmain en costums specials è il «Loony Dook Swim» en il Firth of Forth tar Edinburgh en Scozia.

L'onn nov vegn ad esser per la gronda part dals umans in sigl en l'aua fraida – per blers millis dentant è quai propi il cas: Ellas ed els beneventan l'onn nov cun in sigl en l'aua u schizunt cun ina nudada.

Per il pli è da chattar quest usit en l'emisfera dal nord da la terra u là, nua ch'i dà tradiziuns europeicas sco per exempel en l'Africa dal Sid u en l'Australia.

Pertge fan ins quai insumma?

Nudar en l'aua fraida duai far vegnir pli sanadaivel, purtar sanadad en l'onn nov, servir sco preparaziun al sport, gidar per arder calorias o far svanir promils suenter ils dis da festa, esser ina tradiziun pli lucca suenter ils dis festivs e steris, vegnir fatg en onur da festas religiusa u simplamain far spass.