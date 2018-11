Bertolucci è enconuschent ad in public vast tras ses films «Ultimo tango a Parigi», «Novecento» e «The Last Emperor». Quest film che tracta l'istorgia dad in imperatur chinais, saja pli probabel quel che haja gì il pli grond success, scriva l'agentura da novitads SDA. Il film dal 1987 era vegnì onurà cun 9 Oscars e 4 Golden Globes. Suenter ina pausa da diesch onns era Bertolucci turnà cun «Io e te» il 2012 en il kinos.

Il reschissur talian vala sco in dals gronds dal kino talian. Uschia scriva la gasetta «La Repubblica» da «l'ultim grond maister dal film talian». El na saja betg be stà reschissur, ma er poet, producent, polemicher ed autur brigliant.

Dapi dus onns saja el stà en la sutga cun rodas pervi dad in'operaziun malgartegiada vi da la spina dorsala. Bernardo Bertolucci haja patì da cancer, citescha l'agentura da novitads tudestga DPA ina pledadra da Bertolucci.

