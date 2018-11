Il basegn global per energia vegn ad esser l’onn 2040 per almain in quart pli aut ch’ozendi, quai mussa il rapport annual da l’Agentura internaziunala d’energia IEA. Quai valia dentant mo sche las regenzas tegnian lur empermischuns, per exempel da dar dapli paisa a tecnologias che nizzegian pli effizient l’energia.

L'India ha la gronda fom

Senza sforzs pli gronds da la politica pudessi il basegn d’energia perfin s’augmentar per pli che la mesadad, hai num en il rapport da l’agentura. Raschuns per la pli gronda fom sin energia èn cunzunt, che la populaziun mundiala crescha probablamain per 1,7 milliardas umans e che las bursas s’emplainan adina pli fitg. Il pli fitg crescha il basegn d’energia en l’India, fin l’onn 2040 dovra il pajais dubel uschè bler energia sco ozendi.

L'Europa cun damain fom

Era en la China crescha la fom sin energia, dentant betg pli uschè ferm sco ils dus davos decennis. Percunter lascha il basegn d’energia suenter in pau en l’Europa ed en il Giapun, en ils Stadis Unids resta el tuttina, tenor l’Agentura internaziunala d’energia IEA.

