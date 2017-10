La forza da «Nate» va enavos

Cura ch'il hurican ha cuntanschì la costa dals Stadis Unids ha el pers forza e vala uss be pli sco stemprà tropic. Tenor las autoritads americanas vegnia el a perder spert anc dapli da sia forza, rapportan las agenturas da novitads.

Sursiglir cuntegn supplementar La scala Saffir-Simpson (SSHS) Keystone Cun ella categorisescha il Center naziunal da huricans american ils stemprads. Quai fa'l tenor la sveltezza cun la quala ch’ils vents buffan. Suenter stemprà tropic cumenzan las 5 categorias da hurican – 5 è la pli ferma. La scala SSHS è vegnida fatga per la navigaziun sin il mar e mesira il vent en nufs: 1 nuf = 1 miglia maritima = 1,852 km/h

«Nate» ha tutgà la costa americana en dus lieus betg fitg populads ed ha svelt perdì da sia forza. La dumengia a bun'ura è el vegnì categorisà da hurican en stemprà tropic. Tuttina portia el plievgias abundantas per tut il sidost dals Stadis Unids, rapporteschan las agenturas.

Mesiras da prevenziun en tut il sidost

Er la citad da New Orleans è mitschada bain. Sias autoritads avevan ordinà in scumond da sortir ed evacuaziuns. La pli gronda smanatscha na saja betg la plievgia, ma las undas, ha ditg Mitch Landrieu, il burgamester da New Orleans, en il curs da las preparaziuns.

Evacuaziuns er da plattafurmas da producziun dad ieli

Evacuaziuns haja er dà en il Golf da Mexico: Là avevan ils concerns d’energia evacuà 3/4 da las plattafurmas da producziun dad ieli e gas. La sonda aveva il Center da huricans naziunal NHC a Miami anc avertì, che «Nate» vegnia pli ferm ed haja sa transfurmà dad in stemprà tropic en in hurican da la categoria 1.

«Nate» ha gia custà la vita ad almain 28 persunas

«Nate» sa muveva la sonda cun ina sveltezza da 35 kilometers l’ura. En il hurican avevan buffà ils vents cun sveltezzas fin a 150 kilometers l’ura.

Sin ses curs sur l’America Centrala ha «Nate» fatg gronds donns. Almain 28 persunas èn mortas en la Nicaragua, la Costa Rica ed il Honduras. L'agentura da novitads franzosa AFP scriva perfin dad almain 31 persunas mortas.

Las regiun dal Sidost dals Stadis Unids, la mar Caribica e l'America centrala èn vegnidas tutgadas ils mais avust e settember gia dals huricans devastants «Harvey», «Irma» e «Maria».

RR novitads 15:00