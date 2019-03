Suenter ils sajets mortals en in tram ad Utrecht il glindesdi, datti segns che l’attatga ha ina raschun terroristica. Per quai pledia tranter auter ina brev ch’els hajan chattà en l’auto da fugia, communitgescha la polizia ollandaisa.

In ulteriur avis per in motiv terroristic saja la moda co l’um suspectà haja fatg l’attatga, ha la polizia agiuntà. Els na sclaudian dentant betg auters motivs.

Il suspectà da 37 onns aveva la polizia arrestà il glindesdi saira, suenter ina fugia da pliras uras. Avant duai el avair mazzà dus umens ed ina dunna en in tram. Trais ulteriuras persunas eran en privel da vita pervi da lur blessuras.

Las inquisiziuns da fin uss na han purtà nagins avis per in’eventuala relaziun tranter l’attatgader suspectà e las unfrendas, ha la polizia ollandaisa ditg. Suenter l’incident avevi dà speculaziuns davart in delict da relaziun.

