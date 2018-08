Il motiv per la sballunada da la punt è uss en il focus da tuts. Per la regenza da l’Italia è il culpant cler. Il mantegniment na saja betg vegnì fatg correct. La firma gestiunaria da la punt refusa las renfatschas.

Tgi è responsabel per la crudada da la punt.

Per Luigi Di Maio, il viceminister da l’Italia, è il gestiunari da la punt «Autostrade per l’Italia» responsabel per il mantegniment e quai na saja betg vegnì fatg, scriva l’agentura da novitads ANSA. Ins haja gia instradà da privar la licenza dal gestiunari. Il minister da traffic da l’Italia Danilo Toninelli ha pretendì sin l’emettur da televisiun RAI 1, che l’entira direcziun da la societad gestiunaria sa retiria.

Fatg tut il necessari

En in'emprima reacziun di il gestiunari «Autostrade per l’Italia», ch'els hajan controllà la punt mintga trais mais tenor las prescripziuns legalas. E vitiers hajan els laschà examinar anc pli fitg la punt cun agid da las pli novas tecnologias, e cun ir per cussegl tar experts externs. Ils resultats hajan furmà la basa per il program da mantegniment da la punt, approvà da la regenza.

440 persunas evacuadas

Las autoritads han evacuà 440 persunas ch’abiteschan en ils quartiers sut la punt. Tenor indicaziuns uffizialas teman las autoritads ch’era il rest da la punt pudessi crudar ensemen. Las lavurs da salvament sa concentreschian dentant sin las ruinas da la punt. Il servetsch civil discurra da 35 autos e trais camiuns che sa chattavan il mument da la disgrazia sin la punt, e che sajan per part sutterrads da las ruinas.

Era il cussegl federal ha condolà

Il president da la Confederaziun Alain Berset ha via twitter condolà a tut las famiglias en malencurada. Era ulteriurs presidents da stadi han condolà ed era offrì da sa gidar.

