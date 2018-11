Na dettia quai naginas midadas vi da la cunvegna da sortida da la Gronda Britannia refusia ella quella, quai ha declerà il schef da la regenza spagnola Pedro Sanchez via Twitter. Er suenter in discurs cun la primministra britannica Theresa May restian las posiziuns divididas.

La Spagna resta dira

La Spagna pretenda dapi dis ch'i vegnia fixà explicitamain en la cunvegna che contractivas davart il status dal Gibraltar vegnian vinavant be fatgas tranter la Spagna e la Gronda Britannia. La peninsla Gibraltar en il sid da la Spagna tutga dapi il 1713 tar la Gronda Britannia. La Spagna pretenda però adina puspè enavos il territori. La gievgia èn ils represchentants da l'UE e la Gronda Britannia sa cunvegnids ad ina decleraziun politica davart las relaziuns futuras suenter il Brexit. La dumengia vulan ils stadis da l'UE lura decider davart la cunvegna.

RR novitads 06:00