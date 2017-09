La Svizra resta il pajais il pli cumpetitiv dal mund

Per la novavla giada en seria è la Svizra sin l'emprim plaz da questa rangaziun. Quai demussa in studi dal Forum mundial d'economia WEF.

Sin ils ulteriurs plazs suondan ils Stadis Unids, il Singapur, ils Pajais Bass e la Germania.

Ils auturs dal studi han identifitgà trais difficultads ch'influenzeschan la capacitad da concurrer dals stadis: In sectur da finanzas instabil, dretgs da lavurers flaivels ed investiziuns falladas.

Per far il studi han ils auturs resguardà divers facturs che contribueschan a la productivitad ed il bainstar dad in pajais. Tranter auter èn quai il sistem da furmaziun, la sanadad, la grondezza dal martgà, il standard tecnologic, la cultura da manar interpresas e l'effizienza dal martgà.

