La Tirchia avant portas serradas tar l’UE

Fin ad auter urden n’èsi betg realistic che la Tirchia po daventar commembra da l’UE. Da quest avis è Jean-Claude Juncker, il president da la cumissiun da l'Uniun europeica.

Tar tut las contractivas per ina commembranza a l’UE saja impurtant che la giustia e las valurs da basa hajan prioritad, ha Juncker ditg en ses pled annual davart la situaziun da l’uniun avant il parlament da l’UE. Quai sclaudia che la Tirchia daventia il proxim temp commembra. E Juncker ha pretendì che la regenza tirca laschia liber tut ils schurnalists arrestads.

L'euro per l'entira UE

Plinavant ha il president da la cumissiun da l’Uniun europeica Jean-Claude Juncker exprimì il giavisch d’introducir la valuta da l'euro en tut ils pajais commembers. Commembers critics sco l’Ungaria e la Pologna duain tenor Juncker introducir l’euro. Ed era stadis pli paupers en l’ost da l’Europa duain far quai pass, sco la Rumenia e la Bulgaria.

In'uniun pli simpla

Jean-Claude Juncker ha era proponì en ses pled che l’UE haja en il futur mo pli in uffizi presidial. Or da ses uffizi sco president da la cumissiun da l’Uniun europeica e l’uffizi dal president dal parlament da l’UE duai mo pli dar in uffizi. Quai fiss pli simpel da chapir per ils burgais, manegia Juncker. El sez prevesa da chalar il 2019 sco president da la cumissiun da l’UE.

RR novitads 12:00