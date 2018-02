Per la Tirchia n'ha la pausa da cumbat en la Siria da l'ONU nagina influenza sin sia offensiva en il nordvest da la Siria. Quai ha communitgĂ il vice-primminister Bekir Bozdag.

La pausa n'ha per la Tirchia nagina influenza sin sia offensiva ad Afrin.

La pausa da cumbat da 30 dis en la Siria n'haja per la Tirchia nagina influenza sin sia offensiva cunter la milissa curda YPG ad Afrin en il nordvest da la Siria. Quai ha communitgà il vice-primminister Bekir Bozdag. la Tirchia intervegn cunter la milissa curda perquai ch'ella renfatscha ad ella ina colliaziun cun la partida da lavurants scumandada PKK.

Il cussegl da segirtad da l'ONU aveva pretendì ina pausa da cumbat d'almain 30 dis en l'entira Siria. Engaschis militars cunter las gruppaziuns terroristicas Stadi islamic, Al-Kâida ed Al Nusra èn exclus da la pausa da cumbat.

Schefs da stadi en sa cussegliads

La chanceliera tudestga Angela Merkel ed il president franzos Emmanuel Macron èn sa cussegliads cun il president russ, Wladimir Putin, co realisar la resoluziun da l'ONU per ina pausa da cumbat en la Siria.

Dal telefonat han Merkel e Macron pretendì da Putin che la Russia stoppia far in squitsch maximal sin il reschim sirian per che la pausa da cumbat entria svelt en vigur.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Exteriur USA e Tirchia vulan collavurar en la Siria

RR novitads 18:00