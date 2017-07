La Tirchia in onn suenter l’emprova da putsch

Exactamain in onn suenter l’emprova da putsch en Tirchia crititgescha il predicatur Fetullah Gülen la regenza tirca. Bleras persunas sajan vegnidas relaschadas a moda illegala, arrestadas e cunzunt turmentadas.

Il president tirc, Recep Tayyip Erdogan, fa responsabel Gülen per l’emprova da putsch. Quel refusescha tut las renfatschas. Suenter l’emprova da putsch ha la regenza relaschà 150’000 emploiads dal stadi ed arrestà passa 50’000 persunas.

Sco ina segunda guerra d’independenza

Tenor il schef da regenza, Binali Yildirim, haja la Tirchia gudagnà ils 15 da fanadur 2016 ina segunda guerra d'independenza. Yildirim è sa referì sin l'imperi osmanic ch'è crudà ensemen il 1923. Là è la Republica tirca naschida.

La notg inaugurescha il president, Recep Tayyip Erdoan in monument per commemorar las 249 unfrendas da l'emprova da putsch. Curt suenter mesanotg duain ils Tircs ir sin via sco «guardias da la democrazia».

