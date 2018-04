L'expert Holger Krag da l'agentura spaziala europeica ESA spetga ch'il labor spazial nuncontrollà vegnia a sa plazzar en l'atmosfera la dumengia notg tranter las 10 e las tschintg (temp europeic). L'autoritad spaziala chinaisa a Peking ha dentant ina giada dapli sincerà che carstgauns na sajan betg periclitads.

Betg sco en in «film da science fiction»

Il labor na vegnia betg a crudar per terra sco «en in film da science finction», ha l'autoritad spaziala ditg. La gronda part dal labor vegnia a sa stizzar en l'atmosfera e sa transfurmas en insatge che sumeglia ad «ina plievgia da stailas crudantas». Mo radund in otgavel dal labor, quellas parts ch'èn resistentas a la calira, vegnian lura propi a crudar sin la terra.

La zona en quella che singuls tocs pudessan crudar per terra è tranter il 43avel grad da ladezza nord ed il 43avel grad da ladezza sid. La Svizra giascha en il nord da quest territori. Experts supponan che la maioritad da la tocca en la mar.

Gia dapi il 2016 nuncontrollada

Il mars 2016 era la colliaziun da func cun il labor spazial chinais rutta giu. Il labor dad otg tonnas «Tiangong-1» sa laschava uschia betg pli diriger vegnì ord controlla.

En l'univers aveva la China tramess il labor il 2011.

RR novitads 12:00