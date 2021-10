L'artist svedais e caricaturist è mort ensemen cun dus polizists tar in accident da traffic. In auto da polizia civil saja collidà cun in camiun en il sid da la Svezia, ha communitgà la polizia dumengia saira. L'artist vegniva protegì gia dapi onns, perquai ch'islamists han smanatschà ad el.

Lars Vilks ed ils dus polizists sajan morts tar in accident «nunditg tragic», ha scrit la ministra da cultura svedaisa Amanda Lind sin Twitter. Vilks haja stuì viver dapi il 2010 senza libertad, perquai ch'el ha fatg diever da sia libertad d'opiniun e la libertad artistica. I saja nunditg trist che quai giaja a fin uschia.

Viver en tema

L'artist è naschì il 1946 a Helsingborg ed è stà enconuschent per sias sculpturas da lain e per avair dissegnà il profet Mohammed. Sias caricaturas da Mohammed han chaschunà ch'el ha vivì dapi onns sut protecziun da la polizia. L'avust 2007 aveva ina gasetta svedaisa publitgà l'emprima giada ina da sias caricaturas da Mohammed. Quellas han chaschunà protests internaziunals, Vilks è daventà in object d'odi per islamists.

Attatga malgartegiada

En connex cun in'occurrenza da discussiun a Kopenhagen, il 2015, è vegnì sajettà sin in center cultural en la chapitala danaisa, nua che Vilks era da la partida. I vegn supponì ch'el è stà la mira da l'attatga terroristica. El sez è dentant restà da quai temp senza blessuras, in um è mort e pliras persunas èn vegnidas blessadas.

