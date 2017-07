Las reglas d'asil da l'UE valan er en situaziuns extremas

Il tribunal europeic ha confermà las reglas d’asil da l’Uniun europeica. I na dat naginas excepziuns pervi da motivs umanitars u grondas fullas da fugitivs, uschia ha decis il tribunal dus onns suenter la gronda unda da fugitivs en l'Europa.

En connex cun las reglas d’asil da l’Uniun europeica na datti naginas excepziuns. Er betg per motivs umanitars u pervi da grondas fullas da fugitivs. Quai ha decis il tribunal europeic. Ils derschaders a Brüssel han giuditgà dus cas, nua che fugitivs eran viagiads tras la Croazia, ma ch’han vulì dumandar per asil en l’Austria u la Slovenia. Omadus stadis eran da l’avis che la Croazia saja responsabla per la procedura d’asil. Il tribunal europeic ha cun sia sentenzia dà raschun a l’Austria ed a la Slovenia. La Croazia aveva avert ses cunfins il 2015 e 2016 pervi da las fullas da fugitivs e laschà traversar els.

Sch’in pajais lubeschia pervi da raschuns umanitaras a persunas d’entrar u traversar il pajais, lura na delibereschia quai betg il pajais da sia incumbensa d’examinar las dumondas per asil, uschia l’argumentaziun dal tribunal. Traversar ils cunfins saja era en quels cas da valitar sco illegal. Ils derschaders da Luxemburg n’han uschia betg seguì ils arguments da l’advocata generala dal tribunal europeic. Quella aveva pervia da las circumstanzas extraordinarias tegnì in agir cunter las reglas da Dublin per legitim.

