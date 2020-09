En il cumbat internaziunal encunter la lavada da daners datti tenor retschertga d'ina rait da schurnalists investigativs ord 90 pajais anc adina enorms deficits. Ils schurnalists han scuvert e publitgà infurmaziuns che sa basan sin fora da datas tar il ministeri da finanzas american. En pliras medias tranter auter er il Tages-Anzeiger èn las infurmaziuns davart bancas grondas vegnidas publitgadas la dumengia saira.

Il consorzi da schurnalists numna bancas grondas internaziunalas ch'han ils ultims onns transferì summas da daners en l'autezza da miliardas, malgrà che quels daners eran da derivanza suspectusa e malgrà ch'i dà chastis pervi da lavada da daners. Tranter quellas bancas èn la Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, Standard Chartered e La Bank of New York.

Er bancas svizras

Las bancas grondas hajan acceptà criminals, mafiosis ed oligarchs sancziunads sco clients e fatg transfers da daners per quels. Annunzià hajan las bancas quels cas be cun esitar e per part cun retard da plirs onns, scrivan ils schurnalist investigativs.

Numnadas vegnan en quest connex er las bancas svizras UBS, la Credit Suisse, Bank Vontobel, Raiffeisen, Pictet, Julius Bär e la Banca chantunala da Turitg. 2051 transacziuns pertutgian la Svizra.