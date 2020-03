Il solo da la ghitarra en il classicher dal rock «Stairway to Heaven» da Led Zeppelin n’è nagin plagiat. Ina dretgira d’appelaziun ha decis quai a San Francisco.

«Stairway to Heaven» n'è nagin plagiat

Ils accords sajan uschè ordinaris che la protecziun dals dretgs na valia betg. La band Led Zeppelin gudogna ina dispita giuridica ch’ha durà onns a la lunga.

Gia il 2016 eran ils commembers da la band Robert Plant e Jimmy Page vegnids declerads nunculpants. Pervi da plirs sbagls da procedura han ins stuì tractar da nov il cas.

En la dispita vai per il solo da ghitarra da radund duas minutas, a l'entschatta da la chanzun. A Led Zeppelin è vegnì renfatschà ch'els hajan copià questa part da la chanzun «Taurus» ch'il ghitarrist mort Randy Wolfe haja gì scrit il 1966 per la band Spirit da la California. Wolfe è najà il 1997, il 2015 ha in administratur dal relasch lura accusà Led Zeppelin.

Stairway to Heaven da Led Zeppelin

En l'emprima procedura aveva l'accusader empruvà da mussar diversas parts da las chanzuns che sumeglian. Experts han dentant declerà ch'ils accords duvrads sajan uschè normals, ch'i na valia nagin dretg d'autur. Page e Plant han argumentà ch'i dettia questa successiun d'accords gia dapi tschientaners en la musica. Els han renvià las renfatschas.

Ils 11 derschaders d'ina dretgira d'appellaziun a San Francisco han uss decidì d'approvar la decisiun da l'emprima instanza.

