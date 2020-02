Il star da Hollywood Kirk Douglas è mort la mesemna en la vegliadetgna da 103 onns. Quai ha communitgà ses figl, l'actur Michael Douglas via Instagram e Facebook.

Il figl dad immigrants russ era in dals ultims survivents dal temp d'aur da Hollywood. Kirk Douglas ha giugà en passa 80 films. Sia pli renumada rolla è stada en il film istoric Spartacus sco manader da sclavs ch'han fatg revolta en la Roma antica.

Er sch'el è stà sur lung temp in dals pli populars stars da Hollywood, n'ha el mai survegnì in Oscar per ina da sias rollas. Pir il 1996 è Kirk Douglas vegnì onurà da l'Academia da film americana cun in Oscar d'onur per sia ovra da vita.

