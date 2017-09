Lescha da sortir da l’UE surmunta emprim obstachel

Il parlament britannic ha approvà in sboz da lescha per sortir da l'Uniun europeica. 326 deputads han vuschà persuenter, 290 encunter.

La partida d'opposiziun Labour aveva empruvà d'impedir la lescha. Uss vegn il parlament a sa fatschentar punct per punct cun la lescha avant ch'i vegn ad ina votaziun finala.

Mesiras per il di da l'extrada

La Gronda Britannia vegn a bandunar l'UE la fin da mars dal 2019. La lescha per il Brexit fixescha, ch'ina lescha dal 1972 vegn abolida il di dal Brexit. Quella reglava enturn 12'000 ordinaziuns europeicas cun il dretg britannic.Cun la nova lescha duai vegnir reglà ch'i na dettia nagin caos il di da l'extrada. En spezial vai per ils dretgs dals lavurants, per la protecziun da consuments ed era per la protecziun da l'ambient.

Era delegads da la partida Labour han votà persuenter

La primministra britannica Theresa May ha suenter il votum discurrì d'ina «decisiun istorica». Ins ha pudì cuntanscher la maioritad grazia a l'agid da la conservativa nordirlandaisa, la Democratic Unionist Party (DUP). Ed era perquai che set delegads da la partida Labour han votà persuenter.

Avant la votaziun è vegnì discutà intensivamain e quai sur uras. Dispitaivel eran oravant tut clausulas che han pretendì vastas mutaziuns da lescha che permettan midadas senza participaziun dal parlament.

