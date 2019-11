En la Russia è en vigur la lescha dispitaivla per l'internet sut controlla statala. Il matg aveva il president Wladimir Putin suttascrit la lescha. La Russia veglia sa defender cun in'atgna structura cunter cyberattatgas pussaivlas da l'exteriur, uschia l'argument.

Controlla totala

Tenor in expert d'internet russ surpiglia il stadi per l'emprima giada la controlla tecnica totala da l'internet. Fin uss hajan ils providers pudì lavurar sut circumstanzas da martgà libras. Vuschs criticas pretendan che la lescha saja ina stgisa per pudair extender la controlla politica en la Russia.

L'organisaziun reporters senza cunfin (ROG) vesa en questa censura ina cuntravenziun cunter ils dretgs umans sco libertad d'opiniun ed access liber d'infurmaziuns. Gia oz èn en la Russia bleras paginas d'internet bloccadas.

Ord l'archiv

Il Cussegl dals dretgs umans è in organ da l'Organisaziun da las Naziuns Unidas (ONU). Il Cussegl dals dretgs umans na po betg sancziunar pajais – be crititgar els.

