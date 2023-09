Suenter las inundaziuns en la Libia valan tenor la crusch cotschna var 10’000 persunas sco sparidas. Be en la citad dal port Derna hajan ins chattà passa 1’000 persunas mortas, han communitgà las autoritads da la regiun. Dus mirs da serra ch'èn ruts haja chaschunà ina undada ch'haja stgarpà davent entirs quartiers.

Suenter la Tirchia han ussa era las Naziuns Unidas annunzià da gidar. Ins lavuria cun partenaris locals, naziunals ed internaziunals per furnir a las persunas en las regiuns pertutgadas l’agid umanitar ch’ellas dovran urgentamain, ha ditg in pledader dal secretari general da l’ONU, Antonio Guterres. In team da l’ONU saja al lieu.

La Tirchia aveva gia tramess trais aviuns cun persunal ed agid umanitar en il pajais da guerra. En tut tramettia il pajais 170 persunas cun rauba d’agid, sco per exempel mangiativas, tendas e generaturs.