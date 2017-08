Libia serra la costa per bastiments da salvament

La marina da la Libia ha declera la gievgia che bastiments da l'exteriur na possian betg pli vegnir datiers la costa dal pajais senza lubientscha speziala da las autoritads.

Quest scumond valia per ina «zona da tschertga e salvament» per fugitivs enturn l'entira costa. Quant gronda che questa zona è na saja dentant betg cler. In pledader da la marina libica ha ditg a Tripolis, quai saja: «in messadi cler a tut quels che na resguardan betg la suveranitad libica e che n'han nagin respect da la guardia da costa e la marina». La nova lescha valia explicitamain per organisaziuns nunguvernamentalas che pretendan da salvar immigrants illegals e veglian realisar acziuns umanitaras.

Da la Libia emprovan numerusas persunas da l'Africa da cuntanscher l'UE sur la Mar Mediterrana. Blers dad els fan naufragi cun lur bastiments. Il sulet salvament porschan lura savens organisaziuns d'agid privatas.

Italia vul in nov codex

L'Italia aveva sco ultim augmentà il squitsch sin las organisaziuns d'agid cun confiscar bastiments. Il pajais vul cuntanscher ch'ils gidanters suttascrivan in nov codex. Quel prevesa tranter auter policists armads sin ils bastiments. La pluralitad da las organisaziuns sa serra cunter quai e renviescha sin il dretg maritim public che valia.

L'organisaziun internaziunala per migraziun schazegia che passa 111'000 fugitivs sajan vegnids quest onn sur la Mar Mediterrana en l'UE. Passa 2'370 persunas sajan najadas.

