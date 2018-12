A Gatwick, il settavel grond eroport da l'Europa, èn actualmain suspendids tut las arrivadas u partenzas da sgols. La raschun sajan rapports da dronas en vischinanza da las pistas da sgol.

Perquai ch'i saja illegal da sgular dronas pli da strusch ch'in kilometer dad ina pista da sgol investighescha la polizia. Via Twitter infurmescha la polizia locala da Sussex dad esser vi da la tschertga da tgi che far ir las dronas – renda dentant attent al fatg ch'i na dettia actualmain nagins indizis ch'i sa tractia dad in privel terroristic.

En la rait sa stgisa l’eroport tar ils passagiers pertutgads per ils disgusts, la segirezza saja dentant l'emprima prioritad. El appellescha als passagiers da sclerir sche lur sgol va propi avant ch vegnir sin l'eroport.

Ier mesemna saira aveva Gatwick gia ina giada suspendì tut il traffic pervi da duas dronas. Lura eran stads pertutgads 10'000 passagiers dals disturbis. Per oz gievgia spetgia Gatwick 110'000 passagiers che vulan arrivar u sgular davent, scriva l'agentura da novitads SDA.

