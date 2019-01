Ils lufs sa derasan er en il Principadi da Liechtenstein. Da Nadal è in luf nunenconuschent vegnì a Steg sper Malbun en ina trapla fotografica. Quai ha communitgà l'Uffizi per ambient da Liechtenstein. La trapla sisum la val da Samina era vegnida installada per survegliar lufs-tscherver. Sch'il luf da la val Samina è anc pli ditg en quest territori u saja sulet stà da passagi saja anc avert. Adina puspè hajan ins observà lufs en il Liechtenstein, quels na sajan fin uss dentant betg derivads da la rotscha da lufs dal Calanda.

